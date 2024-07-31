Региональный Росреестр подвёл итоги осуществления государственного земельного контроля за I полугодие 2024 года

Государственный земельный надзор - это, в первую очередь, профилактика нарушений земельного законодательства. Разъяснить и помочь соблюдать закон - одна из главных задач земельного инспектора, отмечают в ведомстве.

При проведении профилактических мероприятий инспекторы знакомят собственников и пользователей земельных участков с требованиями Земельного кодекса РФ использовать участки в установленных границах в соответствии с целевым назначением. Особое внимание при этом обращается на необходимость принимать меры по недопущению нарушений данных требований.

«О приоритете профилактических мероприятий говорят статистические данные. Так, в первом полугодии 2024 года инспекторами было проведено более 1400 профилактических мероприятий, в том числе объявлено 587 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, проведено 150 профилактических визитов, при этом всего 5 проверок», - рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в рамках оценки соблюдения требований земельного законодательства, а также наполнения Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными региональным Росреестром за первое полугодие 2024 года проведено более 1300 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями. В общей сложности обследовано около 40 тысяч гектар. На территории площадью более четырёх тысяч гектар были выявлены нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования. Также были выявлены факты не использования земли, предоставленной под жилищное строительство.

«Владельцам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Также наши земинспекторы выявили 48 капитальных строений на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на земельном участке под огородничество был построен жилой дом). Материалы направлены в органы местного самоуправления», - пояснила Татьяна Швейцер.

В случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.