Региональный Росреестр подвёл итоги по контролю за деятельностью арбитражных управляющих за 6 месяцев 2024 года

Росреестр по Мурманской области в рамках контроля за деятельностью арбитражных управляющих обращает особое внимание на исполнение финансовыми управляющими обязанности по выплате гражданам, находящихся в процедуре банкротства, обязательного прожиточного минимума, поскольку данная категория граждан является наиболее социально уязвимой.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Любови Сочневой, если в конце 2023 года от северян было много жалоб на невыплату прожиточного минимума, то к концу первого полугодия 2024 года такие жалобы носят единичный характер. Всего за 6 месяцев с начала текущего года ведомство рассмотрело 49 обращений физических и юридических лиц о нарушениях законодательства о банкротстве со стороны арбитражных управляющих. Было составлено и направлено в суд 22 протокола об административных правонарушениях. Кроме этого, должностными лицами Росреестра было вынесено 7 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 14 постановлений о прекращении производства.

По результатам рассмотрения протоколов Росреестра судом в 5 случаях на арбитражных управляющих были наложены штрафы на общую сумму в 126 тысяч рублей, по трём делам вынесено предупреждение, по четырём - объявлены устные замечания, по шести - вынесены решения о дисквалификации арбитражных управляющих.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, чаще всего в действиях арбитражных управляющих выявляются нарушения правил опубликования сведений на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, нарушения требований Закона о банкротстве в части несоблюдения формы и содержания отчётов о своей деятельности, нарушения очередности погашения требований кредиторов, а также невыплате должнику-гражданину обязательного прожиточного минимума.

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