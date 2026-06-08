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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.26 16:30

Региональный Росреестр подвёл итоги состояния и использования земель Мурманской области в 2025 году

Управлением Росреестра по Мурманской области в рамках исполнения полномочий по осуществлению государственного мониторинга земель подготовлен доклад «О состоянии и использовании земель в Мурманской области в 2025 году». Он является информационным документом, отражающим сведения о наличии и распределении земельного фонда Мурманской области согласно формам федерального статистического наблюдения, содержащим сведения о категориях земельного фонда и формах собственности, об особенностях использования земель сельхозпроизводителями и наличии земельных участков у населения.

Государственный учёт земель осуществляется по категориям земель, угодьям и формам собственности. Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением.

Земельный фонд Мурманской области, по состоянию на 1 января 2026 года, составляет 14490,2 тысячи га. В структуре земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,3% территории области, и земли сельскохозяйственного назначения – 19,7%, земли запаса - 8,1%, земли промышленности и иного специального назначения – 3,2%. На долю земель особо охраняемых природных территорий приходится 2,8%, водного фонда – 0,5%. Наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га.

Так же в докладе представлены  данные о ведении Единого государственного реестра недвижимости, об осуществлении полномочий в сфере федерального государственного земельного контроля, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, сведения об изучении фактического состояния и использования земель, полученные в рамках государственного мониторинга земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), о проведении кадастровых работ и другие сведения, отражающие деятельность регионального Росреестра.

Разделы доклада иллюстрированы схематическими картами, таблицами и диаграммами, обеспечивающими визуализацию количественных характеристик.

«Доклад наглядно отражает состояние земельного фонда и является информационной основой для органов государственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации государственной земельной политики, направленной на повышение эффективности государственного управления земельными ресурсами. Эти задачи заложены в стратегии развития Росреестра до 2030 года и сформированной на её основе государственной программе «Национальная система пространственных данных» – отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как отмечает пресс-служба регионального Управления Росреестра, ознакомиться с полной версией доклада, и узнать о земельном фонде Мурманской области можно на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru в разделе: Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Землеустройство, мониторинг земель и сделки с землей/ 2025).

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