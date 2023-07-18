Региональный Росреестр приглашает жителей флотской столицы на День открытых дверей

19 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Колышкина, 9.

На Дне открытых дверей граждане смогут получить профессиональную консультацию государственного регистратора по вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, специалисты ведомства расскажут, как поставить объект на кадастровый учёт, зарегистрировать право собственности на недвижимость, в том числе по «гаражной» и «дачной амнистии», прекратить запись об ипотеке в ЕГРН, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, какие сделки подлежат нотариальному удостоверению, что важно учитывать при совершении сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетним и недееспособным лицам, а также ответят на любые другие вопросы в сфере оформления прав на недвижимое имущество. Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457240808%2Falbum-198733529_00%2Frev