Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по признакам неиспользования земельных участков

24 октября с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по признакам неиспользования земельных участков в населённых пунктах, садовых и огородных участков, утвержденных постановлением правительства РФ с 1 сентября 2025 года.

Специалисты службы подробно ответят на вопросы о порядке применения новых критериев, например:

· какие именно признаки говорят о неиспользовании земельных участков с конкретным целевым назначением и видом разрешенного использования;

· что делать, если участок временно простаивает из-за объективных причин (например, наследственные споры или судебные тяжбы);

· как подтвердить использование участка по целевому назначению и т.д.

Если вы сомневаетесь, соответствует ли ваш участок новым требованиям, задайте вопрос экспертам. Это можно будет сделать по телефону, не выходя из дома. Телефон «горячей линии» 8 (8152) 567-001.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/