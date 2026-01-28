Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости

В пятницу, 30 января, с 10.00 до 13.00 на вопросы северян в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Мурманской области.

Специалисты проинформируют как оформить права на объекты недвижимости, в том числе расположенные на территории новых регионов; как поставить на кадастровый учет и зарегистрировать в собственность частный дом; проверить, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка; как бесплатно за 1 минуту получить сведения из ЕГРН о своих объектах недвижимости; какие меры можно предпринять для защиты своей собственности от мошенников, а также ответят на любые другие вопросы в сфере оформления прав на недвижимость.

Телефон «горячей линии» 8 (815-2) 56-70-01.