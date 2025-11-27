Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских елках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 17:00

Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам освоения и использования земельных участков

28 ноября с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам освоения и использования садовых и огородных земельных участков, а также участков в населённых пунктах.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, которым чётко определены признаки неиспользования земельных участков. По новым правилам правообладатели участков, которые невозможно использовать сразу после оформления прав, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению.

По каким критериям земельные участки будут относиться к неиспользуемым, в какой срок нужно провести мероприятия по освоению участка, построить и оформить дом или другой объект недвижимости?

На эти и другие вопросы северян сотрудники регионального Росреестра ответят по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»