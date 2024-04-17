Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам перепланировки жилых помещений

В пятницу, 19 апреля, с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию».

Специалисты отдела государственной регистрации недвижимости и территориальных отделов ведомства ответят на вопросы граждан по оформлению прав на жилые помещения, в отношении которых проведена или планируется перепланировка.

В настоящее время данная тема особенно актуальна в связи с вступившими в силу с 1 апреля 2024 года изменениями в законодательстве РФ, касающиеся перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах, перевода жилых помещений в категорию нежилых и наоборот.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также на «горячую линию» северяне могут задать любые другие вопросы по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в других регионах.

Единый телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.