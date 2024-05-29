Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам совершения сделок с недвижимостью в интересах детей

Накануне Международного дня защиты детей 31 мая с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам совершения сделок с недвижимостью в интересах детей.

Эксперты подробно ответят на вопросы о реализации прав несовершеннолетних в сфере недвижимости: о приобретении, продаже, дарении, наследовании, залоге и иных действиях с недвижимым имуществом в интересах детей.

Единый телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.