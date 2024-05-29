Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 17:30
Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам совершения сделок с недвижимостью в интересах детей
Накануне Международного дня защиты детей 31 мая с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам совершения сделок с недвижимостью в интересах детей.
Эксперты подробно ответят на вопросы о реализации прав несовершеннолетних в сфере недвижимости: о приобретении, продаже, дарении, наследовании, залоге и иных действиях с недвижимым имуществом в интересах детей.
Единый телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-
Последние комментарии
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кем работают филологи и сколько им готовы платить в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 82 копейки, евро прибавляет 65 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей