Региональный Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам государственного земельного надзора

15 ноября с 14.00 до 16.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Северяне смогут узнать, к какой категории риска относится их земельный участок, где посмотреть информацию, присвоена участку категория риска или нет, что изменится для землепользователя после присвоения участку категории среднего или умеренного риска, что делать в случае получения уведомления о профилактическом визите или предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства, а также задать другие интересующие вопросы в сфере земельного надзора.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.