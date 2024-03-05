Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости

Специалисты Росреестра по Мурманской области рассказали, как собственники могут установить кадастровую стоимость своей недвижимости в размере её рыночной стоимости.

В Мурманской области оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляется во внесудебном порядке. Для установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной стоимости заявителю необходимо подать заявление в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» (ГОБУ «ИКМО») и приложить отчёт об оценке рыночной стоимости объекта. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления в учреждение.

«В прошлом году в Имущественной казне Мурманской области состоялось 24 заседания, на которых рассмотрено 545 заявлений об установлении кадастровой стоимости 318 объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости. В отношении 137 объектов заявители обращались от 2 до 7 раз – до получения положительного решения. В результате, в отношении 181 объекта приняты положительные решения, и их кадастровая стоимость была установлена в размере рыночной», – рассказала директор ГОБУ «ИКМО» Ирина Стародубцева.

После принятия решения об установлении рыночной стоимости объекта ГОБУ «ИКМО» самостоятельно направляет его для внесения новой кадастровой стоимости объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

«Законодательно срок внесения сведений о кадастровой стоимости ограничен пятью рабочими днями. Фактически в прошлом году такие сведения вносились в течение 1-3 рабочих дней», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Подробную информацию об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной стоимости можно получить на сайте ГОБУ «ИКМО» www.ikmo51.ru в разделе «Кадастровая оценка - Установление кадастровой стоимости в размере рыночной в соответствии со ст. 22.1 ФЗ №237».

В случае принятия ГОБУ «ИКМО» решения об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, законодательством предусмотрена возможность оспаривания в суде такого решения. Одновременно с оспариванием решения в суд может быть также заявлено требование об установлении кадастровой стоимости объекта в размере его рыночной стоимости, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.