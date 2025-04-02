Региональный Росреестр разъясняет, почему на госуслугах северянам приходят уведомления о начале комплексных кадастровых работ

В Мурманской области вновь проводятся комплексные кадастровые работы (ККР). Посредством портала «Госуслуги» собственники недвижимости, расположенной на соответствующих территориях, начали получать извещения о начале проведения ККР.

«При получении такого уведомления призываем северян не волноваться. Это не мошенничество, не взлом госуслуг и не действия с вашей недвижимостью без вашего ведома. Это бесплатная возможность уточнить границы земельных участков, жилых домов и нежилых зданий за счёт государства, – пояснила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В этом году комплексные кадастровые работы проводятся на территориях следующих муниципальных образований: Кольский, Ловозерский, Кандалакшский и Ковдорский районы, города Мурманск, Мончегорск, Кировск и Апатиты, а также ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Островной, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, территории выполнения ККР отражены на публичной кадастровой карте https://nspd.gov.ru/map в слое «Иные территории» / «Территории выполнения комплексных кадастровых работ».

Для правообладателей недвижимости комплексные кадастровые работы позволят без затрат уточнить границы земельных участков, строений и избежать проблем при сделках с недвижимостью в будущем. А это теперь особенно актуально, поскольку с 1 марта 2025 года сделки с участками без установленных границ невозможны, как и регистрация домов на таких землях.