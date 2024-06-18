Региональный Росреестр совместно с филиалом ППК «Роскадастр» разработали стратегию по оптимизации и повышению эффективности оказания государственных услуг Росреестра

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялась стратегическая сессия, посвящённая повышению эффективности работы филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области и достижению ведущих позиций в рейтинге. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления и филиала ППК «Роскадастр».

Целью сессии было обсуждение актуальных вопросов и проблем, связанных с работой филиала, разработка предложений по повышению эффективности совместной работы и достижению целевых показателей, а также поиск путей оптимизации взаимодействия между государственными органами, населением и бизнес-сообществом.

В ходе сессии участники представили свои идеи и предложения, которые были рассмотрены независимым жюри — членами общественного совета Управления.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко отметила важность проведения подобных мероприятий, она подчеркнула, что только совместными усилиями можно добиться поставленных целей и вывести работу по оказанию государственных услуг на новый уровень.

«Мы проводили данное мероприятия для разработки совместных проектов и инициатив по совершенствованию нашей работы, - комментирует Анна Бойко. – Мы смогли оценить наш потенциал, скоординировать наши действия и наметить конкретные шаги по повышению эффективности. Девиз всей нашей работы сегодня - это «Работаем вместе для людей!».

По итогам сессии были определены приоритетные направления совместной работы и разработаны конкретные меры по повышению ее эффективности.

«Я не сомневался в профессионализме руководства и сотрудников Росреестра, поэтому было очень интересно принять участие в этом мероприятии, увидеть работу не только специалистов Росреестра, но и филиала ППК «Роскадастр», - рассказывает Максим Сахневич, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области и председатель Общественного совета Управления Росреестра по Мурманской области. – сотрудники смогли поднять и проработать именно те проблемы, которые существуют. Я как руководитель Общественного совета их знаю, мы эти проблемы постоянно обсуждаем с руководителем нашего Росреестра. Поэтому вдвойне было приятно увидеть, что сотрудники то же их понимают и творчески подошли к решению задач».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.