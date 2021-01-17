Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения: В Заполярье осенне-зимний период проходит в штатном режиме

Под председательством министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексея Лыженкова состоялось первое в 2021 году заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Энергетики отчитались о состоянии вверенных объектов, их работе в период новогодних праздников, подтвердили укомплектованность аварийных бригад, их оснащение необходимым инвентарем, экипировкой, спецтехникой, машинами, механизмами и средствами связи. Все сотрудники обеспечены средствами защиты в достаточном количестве.

Также в ходе заседания обсудили необходимость передачи объектов, не обеспечивающих качественное электроснабжение, на баланс устойчивых электросетевых организаций Мурманской области. Руководители энергетических компаний подтвердили готовность принять на баланс объекты энергохозяйства для достижения высокого стандарта качества.

«Энергетический комплекс Мурманской области ежегодно доказывает свою надежность. Бесперебойное и качественное электроснабжение обеспечивает комфорт и безопасность граждан, устойчивую работу предприятий, социальных и стратегических объектов. На сегодняшний день ответственные за это лица выполняют свою работу на 100 процентов», – подытожил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, осенне-зимний период 2020-2021 годов проходит в штатном режиме. Не более 24 часов уходит на устранение любых сбоев в работе сетей. Министр высоко оценил этот результат.

«Возникшие в период праздников нарушения электроснабжения ликвидировались в максимально сжатые сроки. Это стало возможным за счет слаженной работы всех участников процесса», – подчеркнул глава ведомства.

Завершилось заседание обсуждением антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики, в том числе линейных объектов ТЭК.