Региональный закон об основах организации борьбы с туберкулёзом приводят в соответствие с федеральным

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели изменения в закон Мурманской области «Об основах организации борьбы с туберкулёзом в Мурманской области».

Как отметила Лена Лукичева, предлагаемые поправки необходимы для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

Комитет рекомендовал на очередном заседании Думы принять изменения в областной закон в первом чтении и окончательной редакции.

На заседании депутаты также обсудили ряд проектов федеральных законов. Один из них – вносит изменения в закон «Об обращении лекарственных средств».

- Предлагается включить пункт об обязательном размещении в сети Интернет результатов клинических исследований лекарственных препаратов, - рассказала Лена Лукичева. - Население всегда интересует, а действительно ли лекарство прошло все необходимые стадии проверки? Когда все эти данные будут размещены в свободном доступе в глобальной Сети, то, по моему мнению, это повысит информированность граждан и доверие к тому или иному препарату.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27391/