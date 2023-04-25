Региональный закон обеспечит единый порядок предоставления бесплатных земельных участков в собственность многодетным семьям

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, руководители органов исполнительной власти, представители муниципальных образований, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Областные законодатели рассмотрели и приняли в окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в закон Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области». Прозвучало, что проект закона предполагает унификацию действующих правил и утверждение правительством области единого порядка предоставления бесплатных земельных участков в собственность многодетным семьям.

– В муниципальных образованиях региона действуют разные правила по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям. Этот порядок должен быть более прозрачным, понятным для людей, и одинаковым на всей территории Мурманской области, – отметил Сергей Дубовой.

Также парламентарии в окончательной редакции приняли ряд законопроектов, которые приводят законодательство Мурманской области в соответствие с федеральным. В частности, «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Мурманской области» в части законодательства Мурманской области о прожиточном минимуме. Корректировки не затронут размеры социальных выплат и категории их получателей.

Кроме того, уточнены нормы регионального закона «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» и статьи 4-5 закона «О налоге на имущество организаций» в части обеспечения равных подходов к налогообложению прибыли, полученной от деятельности резидентов ТОР.

Сейчас заседание Думы продолжится в областной филармонии, где с отчётом о работе правительства региона выступает губернатор Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27665/