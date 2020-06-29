Регионам нужно усилить работу с компаниями над обратной загрузкой по СМП - Росрыболовство

Росрыболовство рекомендовало Архангельской, Мурманской областям и Санкт-Петербургу усилить работу с компаниями, чтобы обеспечить обратную загрузку "рыбных" рейсов с Дальнего Востока по Севморпути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути. Однако, как отмечали опрошенные ТАСС эксперты, одна из главных проблем таких перевозок - сложности с загрузкой «рыбных» рейсов в обратный путь.

«Проблема обеспечения обратной загрузки транспортных судов в целях увеличения экономической эффективности и рентабельности перевозок по СМП действительно существует. Для ее решения Росрыболовством в рамках протокольных решений рекомендовано субъектам РФ (Архангельская область, Мурманская область, г.Санкт- Петербург) усилить проработку вопроса с заинтересованными партнерами», - сообщили в Росрыболовстве.

Архангельская область ранее выражала готовность отправлять на Дальний Восток на судах продукцию лесопромышленного комплекса. Власти Мурманской области также обсуждают возможность загрузить обратные рейсы грузами в контейнерах. В качестве потенциальных грузоотправителей рассматривают такие предприятия, как «Норникель», Кандалакшский алюминиевый завод и некоторые другие компании.