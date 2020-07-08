Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным

Премьер Михаил Мишустин распорядился выделить Роструду из резервного фонда правительства РФ 4,148 млрд рублей на помощь регионам России в организации временного трудоустройства безработных и общественных работ для них. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, документ датирован 4 июля.

Согласно распоряжению, на выделенные Рострудом средства регионы организуют временное трудоустройство 26,1 тысячи работников, которые находятся под риском увольнения, и устроят общественные работы для 54,6 тысячи безработных.

Организовать общественные работы для тех, кто столкнулся с увольнениями и не может быстро найти работу, в конце мая предложил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о ситуации на рынке труда в России. Предложение было поддержано. Как ожидается, люди, задействованные на общественных работах, продолжат получать пособие по безработице.

Напомним, накануне было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому повышенное пособие по безработице россияне будут получать до конца лета этого года: минимальный размер - 4500 рублей, максимальный - 12130 рублей.

Численность официально зарегистрированных безработных в России по данным на 15 июня составляла 2 млн 424 тысячи человек.