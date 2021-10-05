«Региону необходимо дополнительное финансирование на программы по реновации ЗАТО и уходу от мазутозависимости»: Андрей Чибис внёс предложения в проект федерального бюджета

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в Москве. Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

«По сути, наша сегодняшняя встреча – это первое публичное обсуждение бюджета с участием руководителей субъектов Федерации, что, конечно, придаёт ему особое значение. На первом заседании был представлен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на следующие три года, на базе которого, собственно, и сформирован проект бюджета», – отметила во вступлении Валентина Матвиенко.

Кроме того, председатель СФ подчеркнула, что принятые в самый непростой период пандемии решения позволили стране сохранить финансовую, макроэкономическую стабильность и экономическое равновесие и в то же время – импульс для дальнейшего движения вперёд. По словам Валентины Матвиенко, сегодня экономика России вернулась на докризисный уровень.

С основным докладом сегодня на парламентских слушаниях выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Также в мероприятии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Министерства финансов РФ, Счётной палаты РФ, высшие должностные лица субъектов РФ и руководители финансовых органов субъектов РФ, представители экспертного сообщества.

«Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина Ивановна. Присоединяюсь к словам благодарности. Вы, действительно, настоящий защитник регионов. Благодаря Вам, Вашему вмешательству недавно принято отдельное важное решение, связанное с выделением денег на борьбу с COVID-19. Низкий вам за это поклон», – сказал губернатор Андрей Чибис, выступая перед присутствующими.

Глава региона также представил предложения от Мурманской области в проект федерального бюджета на следующие годы.

«Первый аспект, я согласен с коллегами про удорожание стоимости строительства, но никому не поднять тему, такую важнейшую для нашего региона, – это удорожание стоимости мазута. С учётом увеличения экспортных поставок цена на бирже растет катастрофически, и, несмотря на то что у нас на конкурсе прямой договор с производителем этого вида топлива, объём выпадающих доходов только в Мурманской области – 9 млрд рублей в год. Эти деньги мы из областного бюджета платим за то, чтобы обеспечить теплом наше население, а у нас целых девять месяцев – зима», – отметил губернатор.

Как добавил Андрей Чибис, 9 млрд рублей – это почти целый бюджет развития субъекта Федерации. По словам главы региона, по расчётам с учётом тренда роста стоимости мазута, отсутствия конкуренции на рынке, в бюджет региона необходимо заложить порядка 10 млрд рублей на обеспечение теплоснабжения северян.

«Прошу зафиксировать и поддержать нас в этом вопросе, чтобы была какая-то компенсация. А началось всё это с инструмента налогового манёвра, который был принят в 2018 году, с точки зрения изъятия дополнительных доходов в бюджет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также обозначил второй момент для поддержки субъектов Федерации, который касается развития ЗАТО. Андрей Чибис обратил внимание на то, что в настоящее время в таких закрытых военных территориях в Мурманской области проживает более 150 тысяч человек.

«В прошлом году благодаря поддержке председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина мы смогли реализовать первый этап реновации ЗАТО. Но такие города, населённые пункты были построены много лет назад, поэтому сегодня, несмотря на всю проработку, необходимо дополнительно порядка 3,4 млрд рублей. И это может быть конкретным улучшением качества жизни тех людей и семей, который защищают нашу Родину», – прокомментировал предложение глава региона.

В завершение выступления Андрей Чибис также обозначил просьбу по системному обсуждению ситуации с регионами в случае изменений в налоговой политике.

«Каждый субъект имеет свою специфику, свои особенности, структуру экономики, наполнение бюджета. Поэтому сейчас нужна точечная донастройка по каждому субъекту с учётом его проблем и с учётом предложений, которые высказали губернаторы. Чётко и конкретно каждый губернатор говорил, что надо поправить. И с большинством абсолютно согласна. Поэтому надо учесть, чтобы они могли ориентироваться более предметно при формировании своих региональных бюджетов», – подытожила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.