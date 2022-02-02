Региону выделено 120 млн рублей из федерального бюджета на создание «умных» спортивных площадок

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении в 2022 - 2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. В ближайшие три года российские регионы получат более 9 млрд рублей на создание необходимой спортивной инфраструктуры.

Мурманская область получит субсидию в 2022 году в размере 20 млн рублей, в 2023 году - 40 млн рублей, в 2024 году - 60 млн рублей на закупку оборудования и обустройство «умных» спортивных площадок.

Денежные средства предусмотрены в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который входит в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438525/#&gid=1&pid=1