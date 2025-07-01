Регионы активнее столиц: как компании работают с вузами

16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причём в регионах активнее, чем в столицах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Согласно данным опроса, 16% российских компаний сотрудничают с вузами, предоставляя возможность трудоустройства выпускникам. За год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. Чаще всего такие программы внедрены в крупных организациях с численностью персонала более 1000 человек (42%). Среди компаний из разных отраслей деятельности сотрудничество с университетами больше распространено в IT-сфере (30%), образовании (27%) и промышленности (19%).

Большинство россиян поддерживает возврат системы распределения выпускников. Среди работодателей таких 47%. Наибольший интерес к этой инициативе проявляют предприятия с численностью от 100 до 1000 человек (55%), компании из производственного сектора, медицины и фармацевтики (по 60%). В сферах образования, логистики и финансов идею также поддерживает каждая вторая организация.

В Москве 49% компаний выступают за восстановление программы распределения, в Санкт-Петербурге — 48%, а в регионах — 46%. Стоит отметить, что в отличие от столичных организаций, работодатели в регионах более активно взаимодействуют с высшими учебными заведениями: 17% против 15% в Москве и 11% в Санкт-Петербурге.

Время проведения опроса: 2—20 июня 2025 года.