В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 11:00

Регионы России приняли участие в Х Межрегиональной конференции Российской коллегии органов регионального государственного строительного надзора в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе в Мурманске состоялась Х Межрегиональная конференция органов регионального государственного строительного надзора, которая проводится на территории Мурманской области впервые. Приехали для участия в конференции руководители органов госстройнадзора более 50 регионов России, в том числе отдаленных: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Якутия, Приморский край, Хабаровский край. Порядка 30 регионов приняли участие в прямой трансляции.

«Мурманская область представляет собой уникальный регион со сложными климатическими условиями, что накладывает особые требования на строительную отрасль и повышает ответственность госстройнадзора. Стратегическое положение региона и её ключевая роль в развитии Арктической зоны Российской Федерации определяют необходимость строительства и модернизации крупнейших промышленных объектов федерального значения. Часть проектов уже успешно реализована, что подтверждает высокий потенциал Заполярья», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Мероприятие совпало с знаменательной датой – 80-летием со дня образования органов Государственного строительного надзора в Мурманской области. Проведение конференции создаёт уникальную платформу для профессионального диалога и обмена опытом. Особую ценность для специалистов представляет личное общение, которое способствует не только обмену профессиональными знаниями, но и укреплению межрегионального сотрудничества. Основная цель проведения конференции – обобщение практики регионов в осуществлении госстройнадзора, подготовка предложений по совершенствованию законодательства контрольно-надзорной деятельности и цифровой вертикали органов государственного строительного надзора.

«История органов строительного надзора в регионе берёт своё начало с 1946 года, когда была образована инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля. С тех пор государственный строительной надзор прошёл большой путь развития, но главная цель остается прежней – обеспечение безопасности и качества строительства в регионе. Сегодня осуществляется надзор при строительстве самых разных объектов от социально-значимых: жилых домов, детских садов и школ до крупных промышленных предприятий. Строгий контроль на всех этапах строительства позволяет создавать качественные, безопасные и комфортные объекты, что, безусловно, влияет на повышение уровня жизни населения и способствует развитию Мурманской области», - рассказала заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Ермакова Марина.

Роль государственного строительного надзора велика – это не просто наблюдение за стройкой, а именно контроль за соблюдением соответствия объекта требованиям законодательства и проектной документации. Надзор осуществляется с момента разработки котлована до завершения строительства, включая пусконаладочные работы.

«Строительный надзор является драйвером строительной отрасли. Это гарант безопасности и качества объектов строительства, а также соблюдения сроков завершения. На сегодняшний день госстройнадзор это эффективный способ реализации безопасности объектов, которые в последующем будут использоваться миллионами людей. Для того что бы объект построить производиться значительная работа, большое количество различных мероприятий, выездные и бесконтактные способы проверки. Мы внедряем цифровые механизмы в период строительства для его контроля без лишнего административного вмешательства. Своевременность выявления нарушений играет значительную роль и методы их выявления и эффективного реагирования это одна из тем конференции», - поделился заместитель председателя Совета Российской коллегии органов регионального государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации и заместитель председателя комитета Государственного строительного надзора города Москва Беляев Николай.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564216/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
