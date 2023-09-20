Регионы России, включая Мурманскую область, усилят работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) регионов и федеральных ведомств. Его участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «ГосТех», а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение.

«По указу Президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «ГосТех». До конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 федеральных органов исполнительной власти и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры РФ необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал зампредседателю о статусе работ по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году и планах на 2024 год.

На совещании было представлено несколько сценариев внедрения решений в регионах. Обсуждалось создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «ГосТех».

В Мурманской области поддержат работу по переводу госсервисов. Об этом, комментируя новость о проведении рабочего совещания, сообщил исполняющий обязанности министра цифрового развития Заполярья Александр Карельский.

«Мурманская область готова к работе над внедрением целевой типовой цифровой платформы обеспечения деятельности органов исполнительной власти региона в сфере социальной защиты на платформе «Гостех». Представители региона войдут в рабочую группу по внедрению госсервисов», – рассказал Александр Карельский.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, эти мероприятия проводятся в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». К 2026 году в России на платформе «ГосТех» должен работать минимум 101 сервис.

Фото: https://gov-murman.ru