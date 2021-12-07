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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 15:30

Регионы СЗФО лидируют в России по числу пенсионеров, ищущих работу

Порядка 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано только за последний месяц на hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России и более 13% на Северо-Западе страны.   

В регионах СЗФО на соискателей пенсионного возраста за последний месяц пришлось более 13% резюме. При этом сразу три региона Северо-Запада попали в топ-5 регионов России с наибольшим числом соискателей пенсионного возраста: Ленинградская область (более 2% резюме за месяц) стала абсолютным лидером по стране, за тем после Московской области (2%) следует Калининградская область (1,8%) и Санкт-Петербург (1,8%). Псковская область заняла 9 место по стране по числу пенсионеров, ищущих работу (1,7%), Мурманская область на 10 месте по России (1,6% резюме за месяц).

Примерно две трети таких соискателей в СЗФО - женщины. Интересно, что в других регионах, например, в Уральском Федеральном округе более активны в поисках работы на пенсии, наоборот, мужчины. 

Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%). В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.

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