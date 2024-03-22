Регионы СЗФО обогнали Москву по спросу на водителей такси и росту зарплат для них

Ежегодно 22 марта миллионы водителей празднуют Международный день таксиста. А в преддверии Дня водителя такси эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на водителей такси в регионах СЗФО и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

Динамика вакансий для водителей такси на Северо-Западе страны достаточно высокая. По итогам за весь 2023 год местные работодатели разместили почти 3 тысячи вакансий для таксистов. Это на 35% больше, чем за весь 2022 год. Более того, ряд регионов СЗФО сильно нарастили спрос на водителей, обогнав свои собственные показатели 2022 года. Лидерами по росту спроса на новых водителей такси за год стали Ленобласть (+141% новых вакансий), Новгородская область (+62%), Псковская область (+52%).

Примечательно, что в погоне за кадрами компании почти из всех регионов СЗФО «перещеголяли» московских работодателей по динамике увеличения зарплат. Так, если в целом по 2022 году работодатели в целом по СЗФО предлагали таксистам доход ну уровне 84 тысяч рублей, то теперь их предложения выросли сразу на 24,8 тысячи - до 109 тысяч рублей.

Московские компании чуть-чуть отстают: средняя зарплата таксиста в столице за последнее время достигла 115,3 тысячи рублей, что лишь на 18,2 тысячи больше, чем в 2022 году. В целом по стране предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 23% и составила 107,2 тысячи рублей.

Среди регионов СЗФО лидерами по росту зарплат для водителей стали Новгородская область (увеличение сразу на 38,4 тысячи - до 113,4 тысячи рублей), Коми (рост на 37, 2 тысячи рублей - до 114,7 тысячи) и Ленобласть (рост на 32,5 тысячи до 120 тысяч рублей).

Регион Динамика спроса на таксистов за год Медианная Предлагаемая зарплата Динамика зарплаты за год Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) Санкт-Петербург 34% 115 400,00 ₽ 19 700 ₽ 6 Ленинградская область 141% 120 000,00 ₽ 32 500 ₽ 2 Вологодская область 16% 106 500,00 ₽ 19 000 ₽ 3 Мурманская область 13% 107 000,00 ₽ 24 500 ₽ 3 Республика Карелия 13% 115 500,00 ₽ 26 000 ₽ 5 Калининградская область 28% 108 300,00 ₽ 27 300 ₽ 6 Архангельская область 3% 114 000,00 ₽ 14 000 ₽ 5 Псковская область 52% 80 000,00 ₽ 10 000 ₽ 3 Новгородская область 62% 113 400,00 ₽ 38 400 ₽ 4 Республика Коми 20% 114 700,00 ₽ 37 200 ₽ 4 СЗФО в целом 35% 109 480, 00 ₽ 24 860 ₽ 4 Москва 18% 115 300, 00 ₽ 18 200 ₽ 6

Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес.

Добавим, что водитель – одна из низкоконкурентных специализаций, в целом по стране на одно рабочее место могут претендовать до трёх человек. Между тем в Петербурге, а также ещё в ряде регионов СЗФО ситуация с данными кадрами более здоровая: на одну вакансию приходится 5-6 соискателей. А вот выраженный кадровый голод в этой профессии сейчас наблюдается в Ленобласти (лишь 2 человека на вакансию), Мурманской, Вологодской и Псковской области (до 3 человек).