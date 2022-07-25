Регионы СЗФО вошли в рейтинг регионов России, где работникам готовы платить суперзарплатыМФЦ поменяют формат предоставления госуслуг
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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 12:00

Регионы СЗФО вошли в рейтинг регионов России, где работникам готовы платить суперзарплаты

За первое полугодие 2022 года в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей – это 8% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России составляла всего 5%.

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали 3 миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года и выяснили, где и кому в России предлагают «суперзарплаты». 

За первое полугодие 2022 года в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей – это 8% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России составляла всего 5%.

Чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области: 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем - Чукотский АО (20%). Кроме того, в топ вошли сразу три региона СЗФО: Ненецкий АО - в 16% вакансий в регионе предлагается зарплата от 150 тысяч рублей, Санкт-Петербург (9,8%) и Коми (8,6%).

Также стала известна доля вакансий с суперзарплатами от 150 тысяч рублей от общего числа вакансий в других регионах СЗФО: Архангельская область 5%, Мурманская область 4%, Калининградская область 4%, Псковская область 3%, Новгородская область 3%, Республика Карелия 3%, Ленинградская область 2% (наглядно на диаграмме).

Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга – 39% от всех предложений о работе. Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Показательно, что год назад сфера консалтинга занимала лишь четвертое место, доля «суперзарплат» там составляла всего 10%. По сравнению с первым полугодием 2021 года свои позиции потеряла и ИТ-сфера – сейчас она на четвертом месте, а год назад была на втором (20%) (наглядно  в таблице).

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