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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 15:00

Регионы СЗФО заняли 1 место по стране в вопросах любви к труду и работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей из регионов СЗФО и выяснила, любят ли они свою работу.

Опрос показал, что однозначно любят свою работу 43% жителей СЗФО (в среднем по России любовь к работе испытывают 39% опрошенных). В данном случае регионы СЗФО заняли 1 место по стране в вопросах любви к труду и работе, обогнав Москву и все остальные федеральные округа. При этом еще 31% жителей СЗФО точно не любят свою работу (по России – 36%), а оставшийся 26% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить (по России таких тоже 26%).

Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64% готовы признаться в любви к работе.

Сказывается и профессиональная сфера опрошенных. Так, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

В то же время, 43% трудящихся на Северо-Западе страны полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов ещё 43% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 19% считают такой вариант допустимым в начале карьеры. И лишь 8% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально.

Несмотря на это, большинство жителей из регионов СЗФО при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе – лишь 22% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем ни при каких условиях. Среди остальных вариантов (респонденты могли выбрать несколько) 47% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, еще 34% пойдут на нелюбимую работу, если не будет выбора. Интересно, что 21% готовы терпеть нежеланную работу, если им будет нравиться коллектив, 21% - если будет перспектива построить карьеру. 

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