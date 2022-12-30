Регистрация актов бракосочетания в праздничные дни в ЗАГСах проводиться не будет

ЗАГС Мурманска опубликовал режим работы на период новогодних каникул. До 10 января 2023 года северяне не смогут расписаться и узаконить отношения.

Выходные установлены с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023-й.

Дни с 3 по 5 января являются рабочими, но акты регистрации брака проводиться не будут в эти дни. С 3 по 5 января в ЗАГСах будет вестись приём граждан только по регистрации смерти. Рабочее время обозначено с 9.00 до 15.00. Перерывов в работе учреждения в указанные даты не будет.

С 6 по 9 января ЗАГС вновь будет закрыт.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, после 9 января мурманские ЗАГСы продолжат работать в привычном режиме.