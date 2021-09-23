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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 10:15

Регистрация волонтёров Всероссийской переписи населения 2020 года продлена до 30 сентября 2021 года

Регистрация волонтёров Всероссийской переписи населения на специальном сайте «Перепись2020.Добро.рф» продлена до 30 сентября 2021 года.

Всего в стране для поддержки общероссийской переписной кампании планируется привлечь 25 тысяч добровольцев, в Мурманской области – 100 человек. На данной момент для участия в волонтерском корпусе на платформе зарегистрировалась треть от потребности в добровольных помощниках. Для прохождения регистрации на сайте можно пройти по ссылке https://dobro.ru/vacancy/10115813.

Волонтёрский корпус Всероссийской переписи населения объединит добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет из 85 регионов страны.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата,  волонтёры примут участие  в проведении информационной кампании по теме переписи на региональных мероприятиях, проведут познавательные занятия, уроки и классные часы в муниципальных образовательных организациях, будут помогать на выездных переписных участках, работающих на территории предприятий и организаций региона, консультировать граждан по вопросам переписи и рассказывать о возможности принять участие в ней на стационарном переписном участке или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. При необходимости они также будут задействованы в учреждениях социального обслуживания населения.

В преддверии переписи добровольцы пройдут специальное обучение. Всех волонтёров во время работы обеспечат специальной экипировкой и средствами индивидуальной защиты от Cоvid-19.

Напомним, принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами: дождаться переписчика дома, заполнить переписной лист на портале Госуслуг или прийти на стационарный переписной участок.

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