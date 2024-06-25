Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить по доверенности
Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить по доверенности, следует из закона, подписанного президентом. Документ размещён на официальном портале правовой информации 22 июня, новый порядок вступает в силу со дня опубликования.
Как пишет «Парламентская газета», действовавшее законодательство требовало личного присутствия заявителя при постановке на регистрационный учет или снятии с него. Однако некоторые граждане не имеют возможности лично обратиться в орган учёта, например, участники специальной военной операции, а также военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях или несут военную службу за рубежом.
Согласно поправкам в закон о праве российских граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах страны, теперь документы можно подать без личного присутствия человека. Регистрацией смогут заняться его представители, например члены семьи. Для этого потребуется доверенность на подобные действия, заверенная у нотариуса или приравненная к таковой.