Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить по доверенности, следует из закона, подписанного президентом. Документ размещён на официальном портале правовой информации 22 июня, новый порядок вступает в силу со дня опубликования.

Как пишет «Парламентская газета», действовавшее законодательство требовало личного присутствия заявителя при постановке на регистрационный учет или снятии с него. Однако некоторые граждане не имеют возможности лично обратиться в орган учёта, например, участники специальной военной операции, а также военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях или несут военную службу за рубежом.

Согласно поправкам в закон о праве российских граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах страны, теперь документы можно подать без личного присутствия человека. Регистрацией смогут заняться его представители, например члены семьи. Для этого потребуется доверенность на подобные действия, заверенная у нотариуса или приравненная к таковой.