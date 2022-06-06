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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 13:30

Регоператор Мурманской области усилит работу по экопросвещению населения

Представители Мурманского филиала АО «Ситиматик» приняли участие в заседании регионального Общественного совета проекта «Зелёная экономика». В 2022 году в рамках реализации инициативы сделают упор на формирование культуры бережного отношения к ресурсам, в частности, на экологическое просвещение. Об этом сообщил региональный координатор проекта «Зелёная экономика», депутат Мурманской областной Думы Александр Богович. 

Мурманский филиал АО «Ситиматик» располагает большим опытом организации просветительских мероприятий – представители компании принимают участие в ведущих экологических проектах, реализуемых на территории региона, а также выступают инициаторами встреч со школьниками и студентами, на которых обучающиеся знакомятся с деятельностью регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), получают информацию о существующих вызовах и решении экологических проблем. В 2022 году такие мероприятия будут проводиться чаще.

В 2018 году АО «Ситиматик» построило в Мурманской области завод по переработке твёрдых бытовых отходов. Он стал первым в Арктической зоне Российской Федерации. Регоператор ежегодно собирает порядка 250 тысяч тонн ТКО, при этом больше половины – 180 тысяч тонн отходов – перерабатывается. Использование вторсырья – важнейшая задача, для решения которой у компании есть всё необходимое. Так, к примеру, в Мурманске уже появились малые архитектурные формы из отходов, ведётся поиск партнеров для сбыта этой продукции и тротуарной плитки. Весной 2022 года в регионе запущено производство по переработке автомобильных шин. Информация об использовании вторичных ресурсов, как правило, получает положительные отклики от жителей региона, что говорит о высокой степени готовности населения включиться в большую работу по минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Другие участники встречи – представители Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО», АО «Мурманский морской рыбный порт» – также поделились практическим опытом реализации экологических проектов.

«Мы должны формировать культуру бережного отношения к ресурсам. Поэтому важно проводить экологическое просвещение населения. Нами запланировано проведение обучающих мероприятий в школьных лагерях и различных мастер-классов для детей, организация экскурсий на завод по переработке ТБО, а также расширенное заседание в формате дискуссионного клуба», – прокомментировал региональный координатор проекта «Зелёная экономика», депутат Мурманской областной Думы Александр Богович.

 

 

 

 

 

Фото предоставлено АО «Ситиматик».

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