Регоператор Мурманской области установит свыше 700 контейнеров для ТКО

В Мурманской области продолжается обновление контейнерного парка, новые баки для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) будут установлены в ряде муниципалитетов Заполярья. Об этом представители Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с ТКО сообщили в рамках доклада об итогах деятельности в 2021 году и планах на 2022–2024 годы в Мурманской областной Думе.

В 2021 году за счёт средств регионального оператора было приобретено 1008 контейнеров, из них 307 – для раздельного сбора отходов. Их установили на площадках Октябрьского административного округа Мурманска, а также в городах Оленегорск, Мончегорск и в селе Ловозеро. Кроме того, по инициативе регоператора мусоровывозящей компанией были установлены 80 евроконтейнеров заглубленного типа в Ковдорском муниципальном округе и 621 евроконтейнер объёмом 1,1 кубометра в Кандалакшском районе.

В 2022 году регоператор планирует приобрести 50 металлических контейнеров с крышками объёмом 0,75 кубометра для ЗАТО Островной. 500 баков объёмом 1,1 кубометра предполагается установить в ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Видяево, а также в Кольском районе. В текущем году будут приобретены и сетки-накопители для отходов ПЭТ объемом 1,1 кубометра в количестве 200 штук. Их установят на контейнерных площадках Первомайского и Ленинского административных округов Мурманска.

Параллельно в регионе продолжается обновление автопарка мусоровывозящей техники – с 2020 года для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов на линию вышли 35 новых машин.

По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы забирает спецтехника не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».