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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.22 10:15

Регоператор Мурманской области вывез более 134 тысяч тонн отходов с начала года

С начала 2022 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил вывоз более 134 тысяч тонн отходов. Они были собраны с помощью специализированной техники и доставлены для обработки, утилизации, безопасного захоронения в «Экотехнопарк» в с.п. Междуречье и на другие предприятия, задействованные в сфере.

В соответствии с законодательством Регоператор несет ответственность за ТКО с момента их погрузки в мусоровоз, и должен осуществлять подбор просыпавшегося при погрузке мусора. За организацию мест накопления отходов отвечает собственник земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет). Содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирных домах. Отказ управляющих организаций от уборки и ремонта контейнерных площадок является нарушением норм действующего жилищного законодательства и требований к благоустройству населенных пунктов.

Сейчас в Мурманской области насчитывается 6917 контейнерных площадок. В большинстве случаев рядом с площадкой для складирования ТКО собственник земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет) оборудует участок для накопления крупногабаритного мусора. Это особенно следует учитывать тем, кто собирается избавиться от старой мебели, допустимых для размещения отходов после ремонта и других предметов большого размера. На контейнерные площадки запрещено выносить старые автомобильные шины, так как они не относятся к коммунальным отходам. Чтобы их вывезли, владельцы покрышек должны обращаться в специализированные организации.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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