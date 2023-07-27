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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 17:30

Регоператор Мурманской области вывез почти 91 тысячу тонн отходов с начала года

С начала 2023 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил вывоз 90854 тонн отходов. Они были собраны с помощью специализированной техники и доставлены для обработки, утилизации, безопасного захоронения в «Экотехнопарк» в с.п. Междуречье и на другие предприятия, задействованные в сфере.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в соответствии с законодательством регоператор несёт ответственность за ТКО с момента их погрузки в мусоровоз. За организацию мест накопления отходов отвечает собственник земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет). Содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирных домах. Отказ управляющих организаций от уборки и ремонта контейнерных площадок является нарушением норм действующего жилищного законодательства и требований к благоустройству населенных пунктов.

Сейчас в Мурманской области насчитывается почти 7 тысяч контейнерных площадок. В большинстве случаев рядом с площадкой для складирования ТКО собственник земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет) оборудует участок для накопления крупногабаритного мусора. Это особенно следует учитывать тем, кто собирается избавиться от старой мебели, допустимых для размещения отходов после ремонта и других предметов большого размера. На контейнерные площадки запрещено выносить старые автомобильные шины, так как они не относятся к коммунальным отходам. Чтобы их вывезли, владельцы покрышек должны обращаться в специализированные организации.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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