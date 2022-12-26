Регоператор напоминает о правилах пользования контейнерами для раздельного сбора РСО

К концу 2022 года в Мурманской области многие жители муниципалитетов обратили внимание на новые сетчатые контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО), установленные силами регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области – Мурманским филиалом АО «Ситиматик». На сегодняшний день их почти 600.

Наибольшее количество – 373 – установлено в областном центре (включая район Росляково). Далее по количеству следует Североморск, а после – Оленегорск. Для установки «сетки» одного желания собственников помещений в МКД мало, необходимо провести работу с собственником земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет), который, в свою очередь, должен подготовить место для размещения «сетки» на контейнерной площадке. В противном случае новый контейнер просто негде будет разместить, ведь, согласно территориальной схеме обращения с отходами Мурманской области, за каждой площадкой закреплено определенное количество баков обозначенной ёмкости.

На первом этапе сетки-накопители предназначены только для самой распространенной в России упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Их нужно помещать в спецбаки в смятом виде. Все они пройдут дополнительную сортировку в «Экотехнопарке» в Междуречье и будут направлены на переработку. Популярные товары из пластика 1 типа: бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Перед сдачей простые этикетки с бутылки снимать необязательно. Если есть термоусадочная пленка, которая обтягивает изделие целиком, необходимо удалить ее – зачастую она произведена из другого вида пластика. Крышечки можно оставлять на бутылке.

Пластиковые бутылки не только составляют примерно половину всего объёма, поступающих на сортировку отходов, но и пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков. За 10 месяцев 2022 года Мурманским филиалом АО «Ситиматик» реализовано более 294 тонн ПЭТ-бутылок. Раздельный сбор отходов обеспечивает экологическую стабильность в Мурманской области за счёт уменьшения объема мусорных полигонов, а вторичная переработка упаковки способствует сбережению природных ресурсов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».