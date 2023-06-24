Регоператор напоминает о правилах складирования крупногабаритных отходов

Ежегодно летом из-за ремонтных работ в квартирах и подъездах растёт нагрузка на площадки для размещения крупногабаритных отходов (КГО). Региональный оператор – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обращает внимание: иногда мусор, образующийся в ходе ремонта, попадает в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что приводит к крайне негативным последствиям – к порче баков, а также проблемам при погрузке ТКО специализированной техникой.

Собственники должны складывать образующиеся КГО в бункеры или на специальных площадках для КГО. В Мурманской области их почти 7000. Размещение крупногабарита рядом с контейнерами, на тротуарах и проезжей части недопустимо. КГО должны складироваться в разобранном либо ином состоянии, исключающем возникновение угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, а также для технической исправности мусоровозного транспорта. При этом предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими отходами. Собственники жилых помещений могут предупредить регоператора о подготовке к ремонтным работам и, как следствие, скорому увеличению объёма крупногабаритных отходов. Это позволит своевременно вывезти мусор и не допустить захламления контейнерной площадки.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки отходов, расположенных на придомовой территории, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирном доме. Если территория не входит в состав общего имущества собственников, то ответственность за их содержание несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».