Регоператор назвал топ-3 вторсырья в Мурманской области

С начала 2023 года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов отобрали более 209 тонн вторичных материальных ресурсов, самым продуктивным месяцем стал март – объём отобранных и направленных на утилизацию полезных фракций составил более 78,5 тонны. С существенным отрывом от остальных в рейтинге вторресурсов лидируют картон – в первом весеннем месяце объёмы отбора составили 28,5 тонны, далее следуют ПЭТ-бутылки с показателем 27 тонн и алюминий – 7,3 тонны.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в нашем регионе особенно активно ведётся сбыт пластика – он в большей степени востребован переработчиками, чем любое другое сырьё. А вот, к примеру, картон пользуется не таким спросом, что связано не только с высокими требованиями, предъявляемыми к его качеству, но и с ситуацией на рынке вторсырья – российские переработчики вынуждены перестраивать производство с учётом вызовов последних лет.

Все отобранные в «Экотехнопарке» полезные фракции отправляются на переработку в другие российские регионы. Сортировка твёрдых коммунальных отходов – важная составляющая работы регионального оператора. В 2022 году Мурманская область стала регионом-лидером по объёмам сортировки, наравне с Москвой, Камчатским краем, Тюменской областью, Ингушетией и др. В целом по России доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, достигла 50%, в то время как в Мурманской области этот показатель приближается к 100%.

В ближайшее время в регионе откроется пункт приема вторсырья «Вторматик» – жители Заполярья получат возможность сдавать вторсырьё за вознаграждение, что, как рассчитывают в группе компаний АО «Ситиматик» и региональном правительстве, позволит снизить объём отходов, поступающих на полигон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».