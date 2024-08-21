Регоператор обеспечил вывоз полезных фракций ТКО из отдалённых сёл Мурманской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил вывоз твёрдых коммунальных отходов из контейнеров для раздельного сбора, установленных в старинных поморских сёлах Чаваньга и Чапома. Почти 30 мешков полезных фракций – бывших в употреблении предметов из стекла, металла, пластика – направились в «Экотехнопарк» для досортировки и дальнейшей отправки на заводы по переработке вторичных ресурсов.

Регоператор расширил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счёт установки специальных контейнеров на берегу Белого моря летом 2023 года. Труднодоступность сёл создаёт главные препятствия для организации обычной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Сообщение с населёнными пунктами обеспечивается только вертолётом, морем или вездеходами, на которых люди вынуждены преодолевать речки, ручьи и заболоченные участки. Год назад, реализуя совместный с правительством Мурманской области план, филиал АО «Ситиматик» обеспечил закупку и доставку контейнеров, а местные власти к тому времени уже оборудовали на выбранных участках контейнерные площадки.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», экобоксы представляют собой аккуратные ящики, которые герметично закрываются и не портят вид окружающей среды. Такой подход к обращению с мусором позволяет выделять из всех коммунальных отходов полезные материалы, отправлять их на переработку и повторно использовать.

В муниципалитетах Мурманской области продолжается установка контейнеров для раздельного накопления отходов. 589 металлических «сеток» размещены на территории 8 муниципальных образований, еще 200 штук появились в 2023 году. Сетчатые контейнеры на площадках во дворах Заполярья установлены для пластиковых бутылок ПЭТ.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».