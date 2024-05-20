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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 12:30

Регоператор передал в Кандалакшу 20 заглубленных накопителей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» передал на баланс Кандалакши 20 заглубленных накопителей, каждый объёмом 5 кубических метров. Всего в 2023-2024 годах муниципалитет получил 40 таких баков.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», по действующему законодательству приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления ТКО могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители услуги и Региональный оператор. При этом расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования. В 2023 году в рамках предусмотренного финансирования мурманский Регоператор приобрел 740 контейнеров для жилого фонда, а также 200 контейнеров для сбора пластиковых отходов.

Заглубленные мусорные контейнеры давно используют в странах Европы и СНГ. Они удобны, экологичны, позволяют накапливать значительные объемы ТКО и, с точки зрения эстетики, выгодно отличаются от обычных контейнерных площадок. Их главная особенность заключается в устройстве – водонепроницаемая капсула установлена ниже поверхности земли и снабжена специальным мешком, в котором отходы накапливаются и хранятся. Однако при неправильной эксплуатации они быстро выходят из строя, а конструктивная особенность такова, что замена деталей сопряжена со значительными трудностями. К тому же все элементы довольно дорогие. Регоператор напоминает, что заглубленные контейнеры предназначены исключительно для накопления бытового мусора, образующегося в жилых помещениях. К нему не относятся тяжёлые строительные отходы, отходы с установленным классом опасности и т.п.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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