Регоператор по обращению с ТКО сообщает о готовности к работе в зимний период

Ежедневно более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регионального оператора по обращению с ТКО – Мурманского филиала АО «Ситиматик» – выходят на маршруты для вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в муниципалитетах региона.

В плановом порядке все они уже прошли необходимое сезонное техническое обслуживание, включающее в себя проверку всех механизмов и гидравлических систем, а также замену рабочих жидкостей. Этот этап подготовки к зиме крайне важен, поскольку при низких температурах существенно возрастает нагрузка практически на все узлы и агрегаты спецавтотранспорта.

В «Экотехнопарке» и мусороперегрузочных станциях в Североморска и Александровска вся техника также прошла необходимые обслуживание и готова к работе в условиях низких температур.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, в зимний период увеличивается нагрузка и на диспетчеров, которым приходится управлять процессом вывоза ТКО практически в ручном режиме, держать постоянную связь с управляющими компаниями, муниципальными властями, дорожными службами для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы мусоровозов во время снегопадов или в условиях сильной гололедицы.

Организовать чёткую работу по сбору отходов помогает система ГЛОНАСС. Она установлена в каждой коммунальной машине и дает возможность диспетчерам регоператора отслеживать передвижение спецтехники в режиме реального времени.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».