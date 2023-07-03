Регоператор расширяет зону раздельного сбора отходов в Мурманской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» расшил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счет установки специальных контейнеров в старинных поморских селах Терского района – Чапоме и Чаваньге.

Как отмечает пресс-служба компании, Терский район называют жемчужиной Кольского Заполярья, он находится в юго-восточной части Мурманской области и омывается водами Белого моря. Здесь наиболее развито авиасообщение – добираться до сел на специализированном автотранспорте придется значительно дольше.

Контейнеры для сбора полезных фракций установили в соответствии с планами регоператора и правительства Мурманской области. Местные власти оборудовали контейнерные площадки, а филиал АО «Ситиматик» обеспечил доставку двух контейнеров, в каждом из которых есть три секции, предназначенных для приёма наиболее популярных фракций – пластика, металла и стекла. Жители сёл смогут помещать отходы в специальные мешки – биг–бэги. После накопления отходы на вездеходах будут доставлять для перегрузки в Кандалакшу, а затем – направлять в «Экотехнопарк» в Междуречье.

Представители АО «Ситиматик» и администрации Терского района провели встречу с жителями села Чапома, рассказали, зачем в области организуется раздельный сбор отходов и как будет развиваться программа по РСО в дальнейшем.

Региональный оператор занимается установкой специальных контейнеров для раздельного сбора отходов в Мурманской области с 2021 года. На сегодня на территории 8 муниципальных образований размещены порядка 600 металлических «сеток», в 2023 году в Мурманске, в Кольском районе и в Апатитах появится ещё не менее 300 шт. таких баков.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиалп АО «Ситиматик».