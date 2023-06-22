Регоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности

Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности. В направленных потребителям письмах вместо суммы долга напечатан почтовый индекс получателей требования.

В настоящее время «Ситиматик» проводит проверку всех требований, разосланных клиентам компании. Идентифицировать некорректно оформленный документ довольно просто: во всех таких письмах сумма задолженности представляет из себя шестизначное число – «183…» или «184…». После проверки действительные требования будут направлены потребителям, оплачивать документы, которые оформлены ошибочно, не нужно.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», разъяснения по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области, можно получить с понедельника по субботу - с 9.00 до 17.30 по единому номеру 8-800-707-13-71. Также потребители могут направить письменное обращение с интересующим вопросом по адресу: murmansk@citymatic.ru или разместить его в специальном разделе на сайте https://51.citymatic.ru/.