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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 13:30

Регоператор вывез очередную партию полезных отходов из отдалённых сёл Мурманской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» завершает осеннюю кампанию по вывозу твёрдых коммунальных отходов из контейнеров для раздельного сбора, установленных в старинных поморских селах Чаваньга и Чапома.

Зима на Север приходит рано, не исключено, что следующий вывоз состоится тогда, когда во всех муниципалитетах Кольского Заполярья ляжет снег, а малые реки и ручьи покроются льдом.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в этот раз с привлечением спецтехники из Чапомы вывезли 14 мешков отходов. Это бывшие в употреблении предметы из стекла, металла и пластика. Они поступят в «Экотехнопарк» для досортировки и дальнейшей отправки на заводы по переработке вторичных ресурсов.

Напомним, регоператор расшил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счет установки специальных контейнеров на берегу Белого моря летом 2023 года. Труднодоступность сёл создаёт главные препятствия для организации обычной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Год назад, реализуя совместный с правительством Мурманской области план, филиал АО «Ситиматик» обеспечил закупку и доставку контейнеров, а местные власти к тому времени уже оборудовали на выбранных участках контейнерные площадки.

В августе сотрудники Регоператора приняли из Терского района почти 30 мешков полезных фракций. Тем временем, в муниципалитетах региона продолжают устанавливать контейнеры для раздельного накопления отходов. В 2024 году по Мурманской области установили ещё 200 металлических «сеток». Сетчатые контейнеры на площадках во дворах Заполярья установлены для пластиковых бутылок ПЭТ.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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