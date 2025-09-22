Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроковКАК ВЫБРАТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ XIAOMI: КРИТЕРИИ И СРАВНЕНИЕ
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.25 18:00

Регоператор завершил кампанию по вывозу отходов из отдаленных сел Мурманской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» завершил кампанию по вывозу твёрдых коммунальных отходов из контейнеров для раздельного сбора, установленных в старинных поморских селах Чаваньга и Чапома. В общей сложности было вывезено 23 крупноформатных мешка – биг-бэга, примерно столько же, сколько в прошлом году.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», отдаленность сёл создаёт главные препятствия для организации обычной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Каждый вывоз – это, по сути, уникальная операция, предполагающая преодоление трудностей, связанных с транспортировкой отходов. Регулярного автомобильного сообщения с селами нет. Доставка грузов возможна только на специальной технике, позволяющей двигаться по бездорожью, в том числе пересекать узкие, но довольно бурные реки.

Органические отходы в сёлах утилизируют на местах, фракции под переработку в летний период доставляют в «Экотехнопарк». Как и в прошлые годы, бывшие в употреблении предметы из стекла, металла и пластика поступили на досортировку для дальнейшей отправки на специализированные заводы по переработке вторичных ресурсов. 

Регоператор расширил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счёт установки специальных контейнеров на берегу Белого моря летом 2023 года. Реализуя совместный с правительством Мурманской области план, филиал АО «Ситиматик» обеспечил закупку и доставку контейнеров, а местные власти к тому времени уже оборудовали на выбранных участках контейнерные площадки.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
