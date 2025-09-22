Регоператор завершил кампанию по вывозу отходов из отдаленных сел Мурманской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» завершил кампанию по вывозу твёрдых коммунальных отходов из контейнеров для раздельного сбора, установленных в старинных поморских селах Чаваньга и Чапома. В общей сложности было вывезено 23 крупноформатных мешка – биг-бэга, примерно столько же, сколько в прошлом году.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», отдаленность сёл создаёт главные препятствия для организации обычной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Каждый вывоз – это, по сути, уникальная операция, предполагающая преодоление трудностей, связанных с транспортировкой отходов. Регулярного автомобильного сообщения с селами нет. Доставка грузов возможна только на специальной технике, позволяющей двигаться по бездорожью, в том числе пересекать узкие, но довольно бурные реки.

Органические отходы в сёлах утилизируют на местах, фракции под переработку в летний период доставляют в «Экотехнопарк». Как и в прошлые годы, бывшие в употреблении предметы из стекла, металла и пластика поступили на досортировку для дальнейшей отправки на специализированные заводы по переработке вторичных ресурсов.

Регоператор расширил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счёт установки специальных контейнеров на берегу Белого моря летом 2023 года. Реализуя совместный с правительством Мурманской области план, филиал АО «Ситиматик» обеспечил закупку и доставку контейнеров, а местные власти к тому времени уже оборудовали на выбранных участках контейнерные площадки.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».