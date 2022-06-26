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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 10:00

Реготделение МООО «Российские студенческие отряды» окажет содействие в увеличении туристского потока в Мурманскую область

24 июня, в преддверии Дня молодёжи, в Мурманске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и региональным отделением Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Российские студенческие отряды» – молодёжная организация, которая объединяет более 240 тысяч молодых людей из всех регионов России, изъявивших желание в свободное от учёбы время трудиться в различных отраслях. На данный момент молодёжное движение является самым большим в России. Отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие.

Приоритетным направлением в совместной работе станет создание условий для качественной практической подготовки квалифицированных кадров в рамках деятельности студенческих сервисных отрядов, выработка механизмов обучения и привлечения студенческих сервисных отрядов к работе на объектах сферы туризма и гостеприимства Мурманской области, повышение уровня сервиса оказываемых услуг в туристической отрасли, содействие развитию молодёжного туризма и студенческих туристских путешествий, участие в совместных мероприятиях, направленных на пропаганду деятельности студенческих отрядов, повышение престижа профессий в туризме и гостеприимстве, а так же содействие увеличению туристского потока в Мурманскую область.

«Молодёжь – это драйвер развития территории. Работа в туризме интересная, динамичная и очень перспективная для Мурманской области. Уверен, что наше сотрудничество откроет новые горизонты для участников РСО» – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, подробности и дополнительная информация об организации – в официальной группе Студенческих отрядов Мурманской области, а также по почте штаба организации: rso_mo@mail.ru.

Фото: https://vk.com/rso_mo?z=photo-191177091_457242884%2Fwall-191177091_1421

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