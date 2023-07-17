Регулируемые цены на газ в России повышаются – всё во благо потребителей

Оптовые цены на газ «Газпрома» (регулируемые цены) повышены с 1 июля 2024 года на 8% и ещё на 8% - с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности), говорится в приказах Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещённых сегодня на портале официального опубликования правовых актов.

В предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

Ранее в пресс-службе ФАС «Интерфаксу» комментировали, что «полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей». «Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению», - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго в свою очередь отмечали: «Индексация тарифов позволит сохранить надёжное обеспечение конечного потребителя газом за счёт реализации инвестиционных программ компаний. Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведён до границ более чем 600 тысяч земельных участков».