СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 16:00

Регулярные пассажирские перевозки по двум новым автобусным маршрутам планируют создать в Апатитах

В связи с поступающими обращениями северян по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса принято решение об установлении двух новых маршрутов регулярных перевозок в муниципальном округе город Апатиты: населённый пункт Тик–Губа – ул. Сидоренко и Тик–Губа – Городское кладбище.  

На данных маршрутах право льготного проезда будет предоставлено отдельным категориям граждан.  

В настоящее время регулярные пассажирские перевозки в Тик-Губе осуществляются по маршруту №5 (Тик–Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – Мурманская областная психиатрическая больница – городское кладбище – Тик–Губа) по нерегулируемым тарифам, что не позволяет реализовать право граждан на льготный проезд, а альтернативные маршруты отсутствуют.  

Обслуживание планируется осуществлять автобусами среднего класса, вместимостью до 50 пассажиров.  

В зимний период (октябрь – апрель) будут выполняться рейсы: Тик–Губа – ул. Сидоренко: 4 раза в будние дни и 6 – по субботам; Тик–Губа – Городское кладбище: 6 рейсов по воскресеньям. 

В летний период (май – сентябрь) ежедневно будет выполняться 6 рейсов до ул. Сидоренко и 8 рейсов до Городского кладбища.  

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, выполнение перевозок по указанным новым маршрутам будет начато после проведения открытых конкурсных процедур и заключения соответствующего государственного контракта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика