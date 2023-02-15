Регулярные пассажирские перевозки по двум новым автобусным маршрутам планируют создать в Апатитах

В связи с поступающими обращениями северян по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса принято решение об установлении двух новых маршрутов регулярных перевозок в муниципальном округе город Апатиты: населённый пункт Тик–Губа – ул. Сидоренко и Тик–Губа – Городское кладбище.

На данных маршрутах право льготного проезда будет предоставлено отдельным категориям граждан.

В настоящее время регулярные пассажирские перевозки в Тик-Губе осуществляются по маршруту №5 (Тик–Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – Мурманская областная психиатрическая больница – городское кладбище – Тик–Губа) по нерегулируемым тарифам, что не позволяет реализовать право граждан на льготный проезд, а альтернативные маршруты отсутствуют.

Обслуживание планируется осуществлять автобусами среднего класса, вместимостью до 50 пассажиров.

В зимний период (октябрь – апрель) будут выполняться рейсы: Тик–Губа – ул. Сидоренко: 4 раза в будние дни и 6 – по субботам; Тик–Губа – Городское кладбище: 6 рейсов по воскресеньям.

В летний период (май – сентябрь) ежедневно будет выполняться 6 рейсов до ул. Сидоренко и 8 рейсов до Городского кладбища.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, выполнение перевозок по указанным новым маршрутам будет начато после проведения открытых конкурсных процедур и заключения соответствующего государственного контракта.

Фото: https://gov-murman.ru