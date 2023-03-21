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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 10:00

Регулярные пассажирские перевозки по новым маршрутам появятся в Апатитах

В настоящее время регулярные пассажирские перевозки в н.п. Тик-Губа осуществляются по маршруту №5 – «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – городское кладбище – н.п. Тик–Губа» по нерегулируемым тарифам, что не позволяет реализовать право граждан на льготный проезд, а альтернативные маршруты отсутствуют.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в связи с поступающими обращениями граждан, принято решение об установлении двух новых маршрутов регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан «н.п. Тик-Губа – ул. Сидоренко» и «н.п. Тик-Губа – Городское кладбище». Обслуживание планируется осуществлять автобусами среднего класса, вместимостью до 50 пассажиров.

В зимний период (октябрь – апрель) будет выполняться: «н.п. Тик-Губа – ул. Сидоренко» 4 раза в будние дни и 6 рейсов в субботние дни; «Тик-Губа – Городское кладбище» 6 рейсов по воскресным дням.

В летний период (май – сентябрь) ежедневно будет выполняться 6 рейсов до ул. Сидоренко и 8 рейсов до Городского кладбища.

Выполнение перевозок по указанным новым маршрутам будет начато после проведения открытых конкурсных процедур и заключения соответствующего государственного контракта, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

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