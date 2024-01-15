Регулярные встречи глав округов областного центра помогают оперативно устранять недоработки в работе управляющих компаний

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов продолжают регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись четыре таких мероприятия.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Анной Верещагиной пообщалась с жителями дома №38 по ул. Карла Маркса. Мурманчане пожаловались на скопление воды возле контейнерной площадки. На встречах, прошедших ранее, жители дома №7 по ул. Карла Маркса попросили вывезти крупногабаритный мусор с контейнерной площадки, а также пожаловались на неисправное состояние ограждения возле дома №16а по ул. Софьи Перовской. Северян беспокоило, что рядом находится детская площадка, а в конструкции присутствует колючая проволока. После обращения мусор был вывезен, а ограждение было приведено в надлежащее техническое состояние.

С жильцами дома №35 по просп. Героев-североморцев встретился глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный. Мурманчане обратили внимание на качество содержания дворового проезда в зимний период. После встречи проезд был расчищен от снега. Также участники встречи сообщили о ненадлежащем состоянии ограждения зелёной зоны на придомовой территории дома №47/2 по улице Юрия Гагарина, пожаловались на отсутствие освещения на ул. Кирпичной и на плохое качество горячей воды в квартирах, поговорили о благоустройстве территорий в Ленинском округе.

Глава Первомайского округа Николай Зикеев обсудил с жителями дома №63 по ул. Шабалина и дома №11 по ул. Морской вопросы благоустройства территории. Одна из жительниц пожаловалась на неочищенные от снега козырьки подъездов многоквартирного дома №11 по ул. Морской. Работы были проведены в кратчайшие сроки.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения северян берутся в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26486&page=1