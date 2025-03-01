Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры

Почти половина заёмщиков-россиян подписывают кредитные договоры дистанционно — через приложения. При этом часто люди не читают условия договоров. Основные причины: большой объём документа, необходимость пройти по ссылке, а также доверие менеджеру, спешка и непонимание юридических терминов.

Таковы результаты поведенческой экспертизы, которую провёл Банк России. Регулятор выяснил, от чего зависит внимание потребителей финансовых услуг к условиям договора, какие его разделы они считают наиболее и наименее важными, что мешает восприятию значимой информации. Например, многие заёмщики думают, что все документы стандартны и изменить их невозможно. Однако право вносить корректировки у заёмщика есть.

Полученные результаты исследования Банк России учтёт при доработке регулирования потребительского кредитования.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».